Туристите в Дуранкулак полудяха по "Игри на волята"

Феновете на „Игри на волята“ нямат търпение седмия сезон на най-мащабния риалити формат в България да започне. До неговото начало остава по-малко от месец, но почитателите на продукцията вече щурмуват местата по Черноморието около Дуранкулак, където се заснема шоуто.

Заради интереса, който предизвиква предаването, още преди да е започнало излъчването му, малките ресторанти и хотели в района вече отбелязват ръст на туристите и посещенията.

В ресторантите и в хотелите тук доста често се случва клиенти, които се хранят, да се интересуват от това дали „Игри на волята“ се провежда някъде в близост, къде са арените и всеки един детайл, разкри Ина.

Тя работи от осем години в ресторант, разположен в близост до две от най-търсените локации - блатото и изолатора.

Разбира се, мястото, до което всички искат да се доберат, е изолатора. Поради тази причина някои туристи са написали имената си на няколко квадрата, други са сложили сърце, а трети са поставили датата, на която се стигнали.

Всички те са дошли след шестия сезон на „Игри на волята“, който направи истински фурор и провокира интереса на зрителите.

Стилиян никога не е предполагал, че мястото, което е избрал за своя ресторант, ще се окаже на пътя на поклонниците, за които „Игри на волята“ не е просто предаване.

Всеки втори и трети клиент тук пита къде са участниците в „Игри на волята“. Те се хранят при нас, но не искат да ги притесняват, и затова ние не даваме информация за тях, призна пред Нова Тв ресторантьорът.

