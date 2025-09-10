Туристите в Гърция не сядат по ресторанти, ядат от супермаркета

Пиксабей

Ресторантският сектор на Гърция отчита по-слаби продажби това лято въпреки рекордния брой чуждестранни посетители, тъй като повече туристи избират храна от супермаркети и готвене в краткосрочни наеми, съобщиха представители на индустрията, пише Ekathimerini.

Представители на сектора на общественото хранене изчисляват, че потреблението е спаднало средно с 20% в сравнение с миналата година, като в някои региони спадът е по-рязък. Нарастващите оперативни разходи допълнително оказват натиск върху бизнеса, който вече е изправен пред намален брой посетители и по-малки поръчки както от чуждестранни, така и от местни клиенти.

За разлика от това, супермаркетите отчитат силен растеж, особено на островите и в Крит, тъй като посетителите се обръщат към готови ястия и хранителни стоки като по-евтини алтернативи на храненето навън.

Според данни на NielsenIQ, продажбите в супермаркетите в цялата страна са се увеличили със 7,8% по стойност до 10,44 милиарда евро през годината до 24 август. Продажбите на храни и напитки са се увеличили със 7,5%, докато пресните продукти и артикулите, продавани на тегло, са се повишили с 11,5%. Регионалният растеж е бил най-силен в островна Гърция, с ръст от 11,3%, като Крит е с 9,7%.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!