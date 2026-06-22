Туристка: В планината още има снежни преспи, избирайте внимателно маршрутите

Пиксабей

"Бъдете внимателни и имайте предвид, че все още в планината има много снежни преспи, на които човек може лесно да се подхлъзне, което да доведе до трагичен инцидент. Трябва много внимателно да избираме маршрутите по това време на годината".

Това предупреди в ефира на БНР планинарката Памела Качмарек след тежкия инцидент в Пирин, при който загина 41-годишна жена при преход от Кончето към хижа Вихрен. Бързите действия на Планинската спасителна служба бяха спомогнати от планинари, които са били в района и са чули кучешки лай, по който са се ориентирали, че именно това е мястото на тежкия инцидент. Качмарек е била сред тях. В предаването "Хоризонт до обед" тя разказа:

"Ако знаем, че в даден район се издирва някой и тече спасителна акция, трябва да сме по-внимателни, да пазим тишина, да се оглеждаме, да слушаме. Така беше и в нашия случай. Едно тихо лаене на куче промени много. Ние правихме преход и разбрахме, че се издирва жена, която е тръгнала предишния ден от заслона Кончето към Вихрен. В един момент чухме нещо като лаене на кученце, два пъти, но не бяхме сигурни какво е, защото си помислихме, че може да е птица, сърна, коза. На върха имаше едни младежи, които слушаха музика, което малко ни затрудни. Но решихме, че все пак трябва да уведомим ПСС. Когато започнахме комуникация с тях, отново чухме лаене и вече бяхме сигурни, че е кученце. Заснехме района, откъдето чуваме лаенето, изпратихме координати. ПСС започна претърсването на терена, хората оглеждаха. Там теренът е много труден. Акцията беше предизвикателна. Благодарение на лаенето на кученцето, спасителите достигнаха до жената".

Редактор "Екип на Петел",

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