Туристка загина, а стотици са евакуирани от пожар в комплекс в Доминикана
Булфото
Италианска туристка загина, а близо 1700 души бяха евакуирани заради голям пожар в луксозен туристически комплекс в Баяибе, в Доминиканската република, съобщават местните власти.
Според ръководителя на центъра за спешни операции в страната поне 9 души са ранени. Трима от тях са транспортирани в местни болници, предаде БНР.
Евакуираните туристи са настанени в съседни комплекси и сгради.
Причината за пожара се разследва. В гасенето на огъня участват 15 екипа.
Кадри, публикувани в интернет показват, как пожарът бързо поглъща покривите на част от постройките в комплекса, които са направени от тръстика.
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