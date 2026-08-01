Туристка загина на място след падане от върха на било в Стара планина

Булфото

Жена на 60 години е загинала на място, падайки от върха на било в Стара планина, съобщи Христо Сливков от Планинската спасителна служба в Троян.

Сигналът за инцидента е получен в 11:07 ч. Група от шестима души са се движели по пътеката от хижа „Козя стена“ към хижа „Ехо“. По думите на Сливков там има стръмен участък, обезопасен с парапет. Именно в този район жената, която е от Панагюрище, се е подхлъзнала и е паднала, макар че туристите са били подсигурени с въже, предаде БТА.

Няма други пострадали от шестчленната група.

Планинският спасител каза още, че преди години на същото място се е случил подобен инцидент. Тогава тежко е пострадал мъж, който обаче е бил спасен.

В днешната акция са участвали спасители от отрядите в Ловеч, Троян и Сопот.

Редактор "Екип на Петел",

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