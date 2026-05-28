Турицов: Тръгвам си от ЦСКА със свито сърце

Снимка Булфото

Иван Турицов обяви на профила си в Инстаграм, че напуска ЦСКА. Както Блиц първи съобщи, той е пред договор с грузинския Динамо Батуми.



Написаното от десния защитник:

Дойде моментът, в който след повече от 7 години е време да кажа „довиждане“ на клуба, който означава толкова много за мен и моето семейство.

ЦСКА не е просто клуб. Това беше моят дом, моята сбъдната мечта и огромна част от живота ми. Като трето поколение армеец в семейството ми, израснах с тази фланелка и винаги съм давал всичко от себе си за емблемата.

След над 220 мача с червената фланелка, две Купи на България и незабравими европейски вечери, си тръгвам с безброй спомени, които ще останат завинаги с мен.

Благодаря на всички съотборници, треньори, ръководство и хората, свързани с клуба. Благодаря на всички вас, които бяхте до отбора и до мен през всички тези години

Нека Господ ви пази!

За мен беше чест да бъда част от този клуб, да нося тази фланелка и да бъда капитан на този отбор. Това е гордост, която ще остане с мен цял живот.

Тръгвам си със свито сърце, но ЦСКА завинаги ще бъде в мен.

Благодаря ви за всичко.

Само ЦСКА! Иван Турицов"

Босът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов засегна момента с дузпата, която Турицов пропусна в мач между ЦСКА и ЦСКА 1948, игран на „Българска армия“ на 3 юни 2023 г.

Тогава Иван не вкара от "бялата точка" и дербито завърши 1:1, което в крайна сметка коства на ЦСКА спечелването на шампионската титла на България.

Ето какво пожела Цветомир Найденов на Иван Турицов:

„Успех, Майсторе! Не я мисли онази дузпа…и Пеле нямаше да я вкара. Има Господ“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!