Турнир на УЕФА среща отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години

На терените на efbet Национална футболна база между 17 и 22 октомври ще се проведе приятелски турнир на УЕФА, който ще срещне селекциите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години. Това съобщават от Българския футболен съюз.

В първата среща селекцията на наставника Петър Карачоров ще се изправи срещу Литва на 17 октомври от 11 ч. От 16 ч. в същия ден следва срещата между Полша U15 и Словакия U15. Във втория си мач България U15 ще играе със Словакия U15 на 19 октомври от 11 ч., а от 16 ч. е мачът Литва U15 - Полша U15. В заключителните трети срещи на 22 октомври от 11 ч. се срещат Словакия U15 и Литва U15, а родната селекция ще играе от 16 ч. с Полша U15.

Всички двубои ще се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.

