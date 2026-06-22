Турнирът „Ден на бягането“ събра лекоатлети от различни възрасти във Варна
Снимка: Община Варна
Четиринадесетото издание на лекоатлетическия турнир „Ден на бягането“ събра участници от различни възрастови групи, които премериха сили в дисциплините 60 м, 100 м, 600 м, 800 м и 1500 м. Надпреварата е организирана от СКЛА „Евър“ и Дирекция „Спорт“ на Община Варна.
В програмата на турнира бяха включени стартове за деца, юноши, девойки, мъже и жени, като надпреварата предостави възможност за изява както на млади таланти, така и на утвърдени състезатели.
Интерес предизвика и демонстративната щафета 4х400 м, в която се включиха смесени отбори без възрастови ограничения.
Класиране
60 метра, момичета 2019 г. и по-малки
1. Ивона Димитрова - 10.00
2. Калина Петрова - 10.50
3. Преслава Георгиева - 10.70
60 метра, момичета 2017/2018 г.
1. Елена Янакиева - 9.97
2. Ема Пантелеева - 10.64
3. Алексисна Райчева - 11. 28
60 метра, момичета 2015/2016 г.
1. Августина Филипова - 8.48
2. Вероника Георгиева - 8.97
3. Йоана Желева - 9.07
3. Симона Кондакова - 9.07
60 метра, момичета 2013/2014 г.
1. Ния Костова - 8.14
2. Ивет Близнакова - 8.18
3. Яна Кацарова - 8.24
100 метра, девойки под 16 г.
1. Деа Куюмджиева- 12. 49
2. Габриела Стоянова - 12. 51
3. Ева Иванова - 12. 53
600 метра, момичета 2013 г. и по-малки
1. Ния Костова - 1. 43. 39
2. Валентина Василева - 1. 44.74
3. Ивет Близнакова - 1. 54.24
1500 метра, девойки под 16 г.
1. Йоана Моеалийска - 5.53. 2
2. Аделина Великова - 6.53. 1
3. Габриела Георгиева - 7.18
800 метра, девойки под 18 г.
1. Елина Костадинова - 2. 36.
2. Лора Великова - 3. 03. 1
60 метра, момчета 2019 г. и по-малки
1. Калоян Йорданов - 11. 01
2. Мирослав Франтов - 11. 69
3. Тома Петров - 11. 93
60 метра, момчета 2017/2018 г.
1. Делян Петков - 9.33
2. Лъчезар Колев - 9.58
3. Димитър Иванов - 9.63
60 метра, момчета 2015/2016 г.
1. Светлин Колев - 8.82
2. Николай Динев - 9.50
3. Боримир Маринов - 9.85
60 метра, момчета 2013/2014 г.
1. Александър Иванов - 8.57
2. Веско Колев - 8.94
3. Теодор Стоянов - 9.03
100 метра, юноши под 18 г.
1. Филип Боюндруков - 10.88
2. Стилиян Атанасов - 11. 27
3. Никола Райчев - 12. 47
1500 метра, юноши под 18 г.
1. Иван Зотев - 4.40.1
2. Кристиан Янев - 4.58.2
3. Виктор Гроздев - 5.11. 1
1500 метра, мъже
1. Любен Виденов
2. Максим Колев
3. Илислав Стоянов
Демонстративна щафета 4х400 м
Отбор "Катилите"
Отбор "Бангаранга"
Отбор "Ла фурия"
Отбор "Миньоните"
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