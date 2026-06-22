Турнирът „Ден на бягането“ събра лекоатлети от различни възрасти във Варна

Снимка: Община Варна

Четиринадесетото издание на лекоатлетическия турнир „Ден на бягането“ събра участници от различни възрастови групи, които премериха сили в дисциплините 60 м, 100 м, 600 м, 800 м и 1500 м. Надпреварата е организирана от СКЛА „Евър“ и Дирекция „Спорт“ на Община Варна.

В програмата на турнира бяха включени стартове за деца, юноши, девойки, мъже и жени, като надпреварата предостави възможност за изява както на млади таланти, така и на утвърдени състезатели.

Интерес предизвика и демонстративната щафета 4х400 м, в която се включиха смесени отбори без възрастови ограничения.

Класиране

60 метра, момичета 2019 г. и по-малки

1. Ивона Димитрова - 10.00

2. Калина Петрова - 10.50

3. Преслава Георгиева - 10.70

60 метра, момичета 2017/2018 г.

1. Елена Янакиева - 9.97

2. Ема Пантелеева - 10.64

3. Алексисна Райчева - 11. 28

60 метра, момичета 2015/2016 г.

1. Августина Филипова - 8.48

2. Вероника Георгиева - 8.97

3. Йоана Желева - 9.07

3. Симона Кондакова - 9.07

60 метра, момичета 2013/2014 г.

1. Ния Костова - 8.14

2. Ивет Близнакова - 8.18

3. Яна Кацарова - 8.24

100 метра, девойки под 16 г.

1. Деа Куюмджиева- 12. 49

2. Габриела Стоянова - 12. 51

3. Ева Иванова - 12. 53

600 метра, момичета 2013 г. и по-малки

1. Ния Костова - 1. 43. 39

2. Валентина Василева - 1. 44.74

3. Ивет Близнакова - 1. 54.24

1500 метра, девойки под 16 г.

1. Йоана Моеалийска - 5.53. 2

2. Аделина Великова - 6.53. 1

3. Габриела Георгиева - 7.18

800 метра, девойки под 18 г.

1. Елина Костадинова - 2. 36.

2. Лора Великова - 3. 03. 1

60 метра, момчета 2019 г. и по-малки

1. Калоян Йорданов - 11. 01

2. Мирослав Франтов - 11. 69

3. Тома Петров - 11. 93

60 метра, момчета 2017/2018 г.

1. Делян Петков - 9.33

2. Лъчезар Колев - 9.58

3. Димитър Иванов - 9.63

60 метра, момчета 2015/2016 г.

1. Светлин Колев - 8.82

2. Николай Динев - 9.50

3. Боримир Маринов - 9.85

60 метра, момчета 2013/2014 г.

1. Александър Иванов - 8.57

2. Веско Колев - 8.94

3. Теодор Стоянов - 9.03

100 метра, юноши под 18 г.

1. Филип Боюндруков - 10.88

2. Стилиян Атанасов - 11. 27

3. Никола Райчев - 12. 47

1500 метра, юноши под 18 г.

1. Иван Зотев - 4.40.1

2. Кристиан Янев - 4.58.2

3. Виктор Гроздев - 5.11. 1

1500 метра, мъже

1. Любен Виденов

2. Максим Колев

3. Илислав Стоянов

Демонстративна щафета 4х400 м

Отбор "Катилите"

Отбор "Бангаранга"

Отбор "Ла фурия"

Отбор "Миньоните"

Редактор "Екип на Петел",

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