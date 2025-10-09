Турнирът по тенис “Varna Open” e част от Черноморските младежки игри

Този уикенд на кортовете в Морската градина на Варна ще се проведе поредното издание на тенис турнира за деца “Varna open” - родени преди 2011 г и по малки. Проявата е част от юбилейното 10-то издание на Черноморските младежки игри и е организирана от ТК „Черно море Елит“ и ОСК „Черно море“, с подкрепата на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Заявки за участие до момента са дали състезатели от няколко центъра в страната, като има и международно присъствие. Главен съдия на проявата е Ивайло Петров, а турнирен директор е доайенът в този спорт Огнян Илиев, който сподели, че всички участници стигнали до ¼ финалите ще си разпределят общия награден фонд, а призьорите ще получат купи и медали.

Надпреварата стартира на 11 октомври /събота/, в 10:00 часа на червените кортове на ТК „Черно море“ и може да претърпи промени в зависимост от атмосферните условия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!