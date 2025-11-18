Туроператор във Варна: Преди да тръгнете на път, четете внимателно договорите си

Пиксабей

Преди да тръгнат на път, хората да четат внимателно договорите с туроператорите. Това посъветва във връзка с коледните и новогодишни пътувания Юлиян Бонев, член на Управителния съвет на Варненската асоциация на туроператорите и туристическите агенции. Да четат всички клаузи, продължи Бонев, защото при нелицензираните туроператори цената е по-ниска, а рискът - по-голям, главно в случаи на анулиране. Когато сключите един хубав договор, когато всичко е ясно, оттам нататък всичко върви много по-лесно, категоричен е специалистът. Добрите туроператори дават достатъчно информация за пътуването, а хората имат възможност да бъдат в непрекъснат контакт с тях, посочи още Юлиан Бонев.

Ръст на ранните записвания за предпразнични и празнични пътувания отчитат туроператорските агенции във Варна. Хората планират от по-рано празниците си, а интересът е изключително голям, достигат се обемите отпреди ковид пандемията, каза още Юлиян Бонев.

Коледните базари предизвикват интересът на пътуващите в момента, а хит сред тях е този в Крайова, Румъния. Други дестинации с коледен дух са Прага, Виена и Мюнхен, наблюдава се интерес и към Сърбия и Северна Македония. Традиционно силни за новогодишни пътувания си остават Турция и Египет, както и по-екзотичните Тайланд, Тайван, Доминикана и Малдиви. Там се търси повече спокойствие, обобщи Бонев.

Предстоящото въвеждане на еврото не се отразява на нагласите на българина да пътува, заяви още туроператорът. Бюджетната несигурност обаче кара пътуващите да бъдат по-предпазливи. Цените са с нормално увеличение, няма драстичен скок, съобщи Юлиян Бонев. Празнуване на Нова година за едно по-кратко пътуване е в рамките на 600-700 до 1000 лева. Ако почивката е около седмица, цените вече варират между 1800-2200 лв., екзотичните пътувания до Дубай вече стигат над 3 хиляди лева, а круизите - над 4 хиляди, отчете туроператорът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!