Туроператори: Опашки по границите на ЕС заради сканирането на отпечатъци

Пиксабей

За сериозни проблеми по европейските граници сигнализират от сдружението на туроператорите "Обединение бъдеще за туризма". По думите им заради новите изисквания за сканиране на пръстови отпечатъци на граждани, от страни извън ЕС автобуси с туристи, сред които и много деца, пътуващи към летни лагери, прекарват между 8 и 18 часа на граничните пунктове.

От организацията предупреждават, че забавянията водят до пропуснати нощувки, провалени туристически програми и тежки условия за пътуващите. Настояват за спешни мерки за облекчаване на преминаването през граничните пунктове и са поискали среща с представители на министерствата на туризма, външните работи и транспорта, както и с посолствата на Румъния и Хърватия. В противен случай предупреждават, че ще сезират ЕК, предава БНР.

Димитър Балтов, управител на една от големите туроператорски фирми на нашия пазар, описа ситуацията:

"Ситуацията е от около месец налице, тъй като се въведе задължително сканирана отпечатъци на граждани, които не са от страни-членки на ЕС. При влизане, сухопътно в страна членка на ЕС, трябва да се снемат отпечатъци на всички тези граждани. Съответно, тъй като на границите няма изградени специални коридори, през които да минават граждани на ЕС или, ако има такива изградени, те не се спазват, се получават много големи опашки.

Преди десетина дни забавянията, особено на Хърватско-сърбската граница бяха 4-6 часа. Сега са даже още по-високи, но тук става въпрос и за граници на република България. Например границата с република Турция, с република Сърбия, също така и границите на република Румъния с република Украйна. Проблемът е доста сериозен, тъй като при сериозни забавяния туроператорите не могат да осъществят програмите си, а освен това е много стриктно регламентирано движението на автобусите в Европейския съюз и времето, за което могат шофьорите да шофират автобуси без прекъсване".

В рамките на 30 часа автобусът трябва да спре за 9 часа почивка на едно място. Заради забавянията на границите тази почивка не може да се осъществи. Санкциите са високи, а от известно време се взимат и книжките на шофьорите. Междуграничното пространство пък също не е устроено за такива престои. Някои страни не позволяват дори автобусите да са с работещи двигатели и съответно – климатици.

Огромен е проблемът на границата между Румъния и Украйна. Украинските деца, които пътуват за летни морски лагери у нас заедно с придружаващите ги майки и баби, пребивават при крайно лоши условия, посочи Тодорка Енева, управител на туроператорска фирма, която работи на украинския пазар. На граничния пункт няма магазини за храна и вода, както и подходяща инфраструктура.

Белтов иска спешно на решение на проблемите.

"Трябва да се обособят отделни коридори за минаване на граждани на ЕС, поне за тези, които са с автобуси. Съответно трябва да се налага контрол, за да не се използват тези коридори от автобуси, предвозващи граждани, които не са с граждани на страни – членки".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!