Турска фирма иска да се грижи за чистотата на Варна

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Турска фирма е сред шестимата кандидати, подали оферти за обществената поръчка за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на Варна с прогнозна стойност над 90 млн. евро за следващите пет години. Междувременно процедурата е обжалвана от един от участниците и очаква произнасяне, показа справка на Moreto.net в сайтовете на Агенция по обществени поръчки и Комисия за защита на конкуренцията.



Сред желаещите да поемат дейностите по чистотата на морската столица е българският клон на турската компания „Atlas temizlik turizm insaat peyzaj fidancilik sanayi ve ticaret limited sirketi”, регистрирана в Истанбул. Дружеството участва чрез клона си в България със седалище в Пазарджик. Това е същата фирма, която участва в консорциума „Чиста София“, грижещ се за сметосъбирането в част от София.



Жалба срещу процедурата е подадена на 19 май от „ЗМБГ“ ЕАД. Това е една от шестте фирми, внесли оферти. Тя е насочена срещу решението за откриване на обществената поръчка, обявена от Община Варна на 28 април. До момента няма произнасяне по случая.



Оферти са подали още ДЗЗД „Чиста Варна“, „Изи Еко Клийн“ ЕООД, „БКС Чистота“ ЕООД, „Янев Транс Груп“ ЕООД и „ЗМБГ“ ЕАД.



В обединението „Чиста Варна“ участват „Еко ресурс-Р“ ООД, „Еко Тийм София“ ЕООД и „Зебра“ ООД. Част от същите компании са познати от столицата.



Обществената поръчка е за срок от пет години и е с прогнозна стойност над 90 млн. евро. Тя включва събиране и транспортиране на отпадъци, почистване на улици, тротоари, спирки и обществени пространства, както и поддържане на чистотата на територията на цялата община.



Още при обявяването на процедурата направи впечатление, че е предвиден избор на един изпълнител за целия град, въпреки заявеното преди година намерение Варна да бъде разделена на райони с различни оператори и да бъде създадено общинско предприятие за част от дейностите по чистотата.



Редактор "Екип на Петел",

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