Турски бизнесмен купи една от най-красивите сгради в Пловдив

Инвеститор от Турция купи една от най-красивите сгради на Пловдив - ъгловата къща на ул. „11 август“ №1. Бизнесменът, който от години работи в естетичната и пластичната хирургия, планира да открие тук най-голямата бюти болница в цяла България, предаде Марица.

В 6-етажната сграда, която разполага с площ от близо 1800 квадрата, ще работят клиника по естетична хирургия, дерматологични кабинети, естетична гинекология, специалист по УНГ, зона за дентална медицина, както и по-нестандартни услуги, като присаждане на коса например. Плановете на бизнесмена са да развие и сектор за физиотерапия, научи от свои източници „Марица“.

В момента в сградата тече ударен ремонт. Проектите за реновацията на постройката са възложени на пловдивски проектанти, но интериорът е последен писък на модата и е по разработки на водещи интериорни дизайнери от южната ни съседка.

Турските медици в пластичната хирургия са особено популярни у нас в последно време и много нашенци пътуват до югоизточната ни съседка за разкрасителни процедури. Сега те ще получат същото качество на услугите, но в Пловдив.

Бизнесменът неслучайно инвестира в града на тепетата - презумпцията е в бъдеще да привлича клиенти от богати европейски държави, като Франция, Англия и Германия. За целта новата болница ще развива и здравен туризъм.

