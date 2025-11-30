Турски дрон откри нова ера в авиацията

Кадър Уикипедия

За първи път в историята на военната авиация турски дрон от типа самолет Bayraktar KIZILELMA извърши въздушна атака. Той удари въздушна цел с ракета въздух-въздух по време на тестове на полигона Синоп в северна Турция.

Това съобщава TRT Haber, цитира Стандарт.

Повечето проекти за безпилотни бойни самолети по света са основно разработени за изпълнение на задачи въздух-земя.

"Докато никоя безпилотна платформа в света все още не е достигнала способността да стреля въздух-въздух, Bayraktar KIZILELMA с този изстрел откри нова ера в историята на авиацията, ставайки първата и единствена платформа в света, доказала способността си да води въздушен бой," цитира агенцията изявлението на разработчика на устройството Байкар Макина.

