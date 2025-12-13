реклама

Турски ферибот изгоря в Одеса

13.12.2025 / 08:40 0

кадър: БНТ

Голям пожар избухна на турски ферибот, закотвен в украинския пристанищен град Одеса.

Украинският военноморски флот съобщи, че при руска атака с дронове и ракети срещу две пристанища са пострадали общо три кораба, собственост на Турция, допълва БНТ.

Един човек е пострадал. Атаката идва на фона на призивите на турския президент Ердоган за прекратяване на огъня по енергийна инфраструктура и пристанища.

 

