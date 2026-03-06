Турски изтребители патрулират по турско-иранската граница

Пекселс

Изтребители на Военновъздушните сили на Турция извършват патрулни полети по протежение на турско-иранската граница на фона на напрежението в Близкия изток, съобщават турски медии.

Според информацията, цитирана от множество турски медии, сред които сайтът „Тюркийе тудей“, в. „Йени шафак“ и сайтът Хаберлер, самолети са били забелязани да летят на редовни интервали по протежение на граничната линия през последните дни от източници, базирани в градчето Юксекова в окръг Хаккяри.

За момента няма официално изявление от страна на властите, което да е свързано с извършването на патрулни полети в граничния район, отбелязват медиите, цитирани от БТА.

Малко след 13:30 ч. местно време (12:30 ч. българско време) в сряда министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. В съобщението си за инцидента турските власти не посочиха дали ракетата е била изстреляна към Турция или се е отклонила от траекторията си.

Малко след прехващането на ракетата отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитиран от Франс прес, заяви, че Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".

Вчера иранската армия отрече да е изстрелвала ракета срещу Турция и заяви, че зачита суверенитета ѝ.

В същото време говорителят на НАТО Мартин О’Донъл заяви пред Франс прес, че свалената от сили на Алианса иранската балистична ракета, действително е била насочена към Турция, а не към военна база в Кипър.

