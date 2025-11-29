Турски камион с бойни машини аварира в Хасково

снимки Булфото

Турски камион с военна техника аварира на бул. “Раковски” на изхода на Хасково. Това предаде до Xnews.bg.

През изминалата седмица на полигона в село Корен и в Ново село се проведоха военни учения с участие на военнослужещи от българските Сухопътни войски, механизирана рота от въоръжените сили на Република Турция и пехотен взвод от въоръжените сили на Италия. Тактическото учение на полигон „Корен“ беше част от подготовката на формированията за учението „Stone Wall 25“ на Многонационалната бойна група на НАТО в България.

Възмутени хасковлии сигнализираха относно военната техника, която премина през централната градска част.

“Защо тези огромни и тежки машини не минават през околовръстния път, а трябва да блокират движението в целия град?” – се питат хасковлии.

Един от камионите аварира, което наложи цялата колона да спре на изхода на Хасково по посока Димитровград.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!