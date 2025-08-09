Турски магазин пощури български град: За 100 лева сменяш целия гардероб

Кадър Парк Маркс

Хитовият сред част от пловдивчани магазин Fulla moda регистрира рекорден интерес към стоката си. Само за две седмици с активни намаления от 50%, веригата се превърна в една от най-предпочитаните в Пловдив.

Именно заради големия интерес промоцията от 50% продължава до 18 август.

Намалението важи за всички артикули и се прилага на касова зона, пише plovdivdaily.bg.

Сред пловдивчани обаче се породиха полярни мнения относно асортимента. В социалните мрежи се води ожесточен спор. Някои от коментиращите смятат, че дрехите са „боклуци“ и не си струва. Други потвърждават, че не биха чакали на опашки за някакви турски „парцали“.

На противополжното мнение са потребители, закупили дрехи. Те споделят, че са обменили част от гардероба си за сума под 100 лева. Други твърдят, че може да се вземат доста практични стоки за смешна цена.

Фактите са, че магазинът стартира с ежедневни огромни опашки и рекордни продажби. Веригата досега имаше магазин само в София, а в Пловдив е първият с мъжка секция. Преди края на промоцията голяма част от стоката бе изкупена. В магазина се стигна до зареждане на нова колекция и сега отговаря с продължаване на акцията минус 50%. Веригата удължи и работното си време с един час заради рекордния интерес. Магазинът се намира в най-големия ритейл в Пловдив – “ParkMaxx”.

