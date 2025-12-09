Турски национал е сред арестуваните заради залагания

Пиксабей

В Турция бяха арестувани 20 души, включително 11 футболисти от първа и втора дивизия, девет от които са обвинени в залагане на мачове на собствените си отбори.

Сред петимата обвинени играчи от първа дивизия са защитникът на Галатасарай Метехан Балтаджъ, сенегалското крило на Коняспор Аласан Ндао и турският национал на Фенербахче Мерт Хакан Яндаш, който е обвинен в залагане на мачове чрез трета страна, предаде БГНЕС.

Съдът в Истанбул разпореди ареста на още девет други заподозрени, включително президентите на два клуба от трета дивизия, обвинени в сговор относно резултата от мач през сезон 2023-2024.

БГНЕС припомня, че деветнадесет заподозрени бяха освободени под съдебен надзор, включително четирима играчи от Суперлигата, турската първа дивизия. Общо около 40 души бяха задържани миналата седмица като част от широкомащабно разследване на главната прокуратура на Истанбул по предполагаеми незаконни залози и уреждане на мачове. Тези разследвания, които разтърсиха турския футбол, вече доведоха до лишаването от свобода в началото на ноември на шестима турски съдии и президента на елитния Еюпспор.

Турската футболна федерация уволни близо 150 съдии миналия месец, обвинявайки ги в активно залагане на мачове.

