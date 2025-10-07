Турски рибари откриха обект в морето, който може отново да е морски дрон

снимка: МО, архив

Турски рибари за открили в морето обект, за който има подозрения, че отново може да се окаже морски дрон, както в случая от Трабзон преди няколко дни, съобщава турската частна телевизия НТВ, цитирана от БТА.

Обектът е бил намерен край бреговете на североизточния окръг Артвин. Рибарите, попаднали на находката, са заснели обекта с мобилните си телефони и са известили бреговата охрана.

Предполага се, че намереният в морето съд може да е обърнат наобратно морски дрон или спасителна лодка, паднала във водата от преминаващ голям кораб, посочва телевизионният канал.

Миналата седмица украински морски дрон камикадзе бе открит от рибари във водите на Черно море край турския град Трабзон и унищожен от сапьори.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!