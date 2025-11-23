Турски сеизмолози: Мегаземетресение в Истанбул ще е катастрофа и за България

Кадър Тюрк Реасюранс

Според модел, изготвен от държавната компания „Тюрк Реасюранс“ по искане на Агенцията за регулиране и надзор на застраховането и частните пенсионни фондове (SEDDK), при земетресение с магнитуд между 7,1 и 7,4 в района на Мраморно море най-тежко ще пострада Истанбул. Икономическите щети само там могат да достигнат $21 милиарда, пише Марица

В модела са включени и още 9 области, които са под висок риск – Коджаели, Бурса, Текирдаг, Сакария, Балъкесир, Чанаккале, Биледжик, Ялова и Одрин.

В тези региони се очакват сериозни материални поражения заради гъстата индустриална и жилищна инфраструктура.

Застрахователният сектор предупреждава, че ниското ниво на застраховане ще увеличи мащаба на икономическите загуби.

Според анализите, щетите може да достигнат между 700 и 900 милиарда турски лири (между 28 и 36 милиарда лева).

В момента около 75% от жилищата в Турция са без доброволна застраховка, а при малките и средните предприятия този дял стига до 80%.

Професор Окан Тюйсюз, един от водещите турски сеизмолози, заявява, че рискът за Истанбул е изключително висок:

„Периодът на сеизмично затишие за града е приключил. Ако утре стане земетресение, това няма да изненада никого. Очакваме трус с магнитуд между 7,2 и 7,4 в следващите 10–15 години.“

Председателят на Комисията към Конфедерацията на потребителите Турусан Баджъ припомня, че земетресенията в Кахраманмараш през 2023 г. са причинили загуби за $105 милиарда.

„В района на Мраморно море икономическите щети може да достигнат $400–500 милиарда, като се има предвид концентрацията на промишлеността и населението“, предупреждава той.

Експертите подчертават необходимостта от спешни мерки за укрепване на сградите и повишаване на застрахователното покритие.

Според тях потенциалното земетресение ще има не само разрушителен ефект върху Турция, но и икономически последици за целия регион на Балканите.

При трус с магнитуд над 7 по Рихтер в района на Мраморно море, земетресението ще бъде силно усетено и у нас – особено в Югоизточна България, включително Бургас, Ямбол, Сливен и Хасково.

Според български сеизмолози, подобно събитие може временно да прекъсне търговските връзки през Одрин и да засегне морския транспорт през Босфора и Черно море.

Освен това, възможни са вибрации и вторични ефекти в сгради и инфраструктура в нашата страна, макар и без сериозни щети.

Проф. Николай Милошев от Института по геофизика, геодезия и география към БАН коментира:

„Мраморното море е една от най-активните сеизмични зони в Евразия. Подобен трус неминуемо ще се усети в България, особено по югоизточните ни склонове.

Важно е да поддържаме системите за ранно предупреждение в готовност и да не подценяваме рисковете, макар епицентърът да е извън нашата територия.“

Експертът допълва, че България и Турция вече обменят данни в реално време чрез европейските сеизмологични мрежи, което позволява навременна реакция при мощни трусове.

