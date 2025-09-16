Турски сериал превърна древни градове в туристическа сензация

Пиксабей

Турските телевизионни сериали, които според данни на Съюза на износителите се излъчват в около 170 държави и носят приходи от над 800 милиона долара, предизвикаха и истински туристически бум. Хиляди посетители се стичат да видят местата, където се снимат култовите продукции.

В началото най-голям интерес предизвикваха разкошните вили по Босфора в Истанбул от сериалите „1001 нощ“, „Перла“, „Забраненият плод“ и др. Днес обаче туристическият поток се насочва и към други региони на Турция.

Ярък пример е град Мардин в Югоизточен Анадол, близо до сирийската граница, където се снима вторият сезон на сериала „Далечният град“ („Uzak şehir“). От началото на годината над 3 милиона туристи вече са посетили Мардин и Мидят, съобщава TRT Хабер, предаде БТА.

Сериалът, с участието на Озан Акбаба (Джихан Албора) и Синем Юнсал (Аля Албора), постигна рекорден рейтинг в праймтайм за последните пет години. Той се снима изцяло в Мидят и Мардин и се смята за една от най-успешните турски продукции на десетилетието.

Мидят, със своето 12 000-годишно наследство, е вписан през 2021 г. в предварителния списък на ЮНЕСКО. Каменните му къщи, тесните улички, старинните джамии и църкви, както и съжителството на мюсюлмани, християни и язиди, превръщат района в естествена снимачна площадка.

„Историческите дадености, съчетани с качествен сценарий, режисура и актьорска игра, са сред причините за успеха на сериала“, коментира пред кореспондента на БТА Нахиде Дениз кинокритикът Есма Тюркоглу.

С новия сезон, чието излъчване започва на 15 септември, туристическият интерес се засилва още повече. Хотелите са почти напълно резервирани, ресторантите и кафенетата оживяват, а туристическите агенции вече предлагат специални „сериални турове“. Бижутери изработват филигранни украшения, вдъхновени от героите, а магазините предлагат тоалети от сериала, които се купуват масово. Търсят се и местни специалитети, ръчно изработени сувенири и традиционни продукти.

„Сериалът даде нов живот на Мидят. Само тази година ни посетиха над 3 милиона туристи, а очакваме още повече. Историята, културното наследство, кухнята и гостоприемството на местните хора превръщат региона в уникална дестинация“, заяви околийският управител Мехмет Кая.

„Мидят и Мардин са сърцето на древна Месопотамия – тук и днес се чуват едновременно призивът за молитва и звънът на камбани. Туристите обичат да се разхождат по каменните улички, да наблюдават снимачни сцени и да опитват местните вкусове. В последно време имаме и много посетители от България“, допълва екскурзоводът Байрам Гюней.

„Далечният град“ всъщност е турски римейк на популярния арабски сериал Al-Hayba. Историята разказва за млада лекарка, която пристига от Канада с малкия си син при семейството на покойния си съпруг. Там обаче тя се сблъсква със сурови феодални порядки и започва борба за своето оцеляване и за бъдещето на детето си.

