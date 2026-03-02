Турски шофьор е арестуван в Русе след опит да пренесе 103 800 недекларирани евро

снимка/видео: Агенция "Митници"

103 800 недекларирани евро установиха при проверка на товарен автомобил митнически служители в района на граничния преход при Дунав мост – Русе, съобщават от Агенция "Митници".

Случаят е от 28 февруари, когато мобилен екип на отдели "Борба с наркотрафика" и "Рентгенови системи" на Териториална дирекция Митница Русе спират влизащ в страната товарен автомобил, пътуващ от Холандия за Турция.

Водачът на автомобила декларирал парични средства в размер на 20 000 евро, но при извършената щателна митническа проверка митническите инспектори установяват укрити във фабрични кухини три пакета с евробанкноти с обща стойност 103 800 евро.

Парите са иззети и е образувано досъдебно производство в Териториална Дирекция Митница Русе под надзора на Районна прокуратура – Русе.

С постановления на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Русе на 28.02.2026 г. турският гражданин А.А. е задържан за срок до 72 часа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!