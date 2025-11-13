Турски танкове влязоха в България

Кадър edirnehaber

Бронирани машини от Турция заминаха за България за мащабно учение на НАТО.

Това съобщават медии в южната ни съседка. Те публикуваха и снимки на бойните машини от ГКПП „Капъкуле-Капитан Андреево“.

Причината е организираното от НАТО учение „Stone Wall 2025“ у нас, което е започнало на 12 ноември и ще продължи до 28 ноември. То има за цел да засили сътрудничеството между съюзническите страни, да сподели оперативен опит и да повиши бойната готовност.

Турция участва със 176 военни и 38 бронирани машини.

Танковете бяха транспортирани с 19 военни камиона, а прехвърлянето беше завършено след митнически процедури в Капъкуле, отбелязва сайтът edirnehaber, цитиран от Флагман.

