Турски тир катастрофира на Прохода на Републиката
24.12.2025 / 16:43 0
Снимка: Булфото
Тежкотоварен автомобил с турска регистрация е катастрофирал на Прохода на Републиката край град Килифарево.
Инцидентът е станал по обед, съобщава Нова телевизия.
Тирът е все още в канавката и затруднява движението във великотърновска област, където вали дъжд и пътните настилки са мокри.
