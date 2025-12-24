Турски тир катастрофира на Прохода на Републиката

Снимка: Булфото

Тежкотоварен автомобил с турска регистрация е катастрофирал на Прохода на Републиката край град Килифарево.

Инцидентът е станал по обед, съобщава Нова телевизия.

Тирът е все още в канавката и затруднява движението във великотърновска област, където вали дъжд и пътните настилки са мокри.

