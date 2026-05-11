Турски тир се преобърна в района на монтанското село Крапчене

Снимка: Фейсбук, "Катастрофи България", Г. Брънчев

Тежкотоварен автомобил с турска регистрация се е преобърнал на главния път Е-79 в района на село Крапчене, община Монтана, и е блокирал и двете ленти за движение. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Монтана.

Сигналът за инцидента е подаден около 15:00 ч. Тирът е поднесъл на мокър участък от главния път и се е преобърнал.

И двете ленти за движение са блокирани и преминаването е невъзможно.

От полицията посочиха, че се очаква пристигането на друг тежкотоварен камион за да бъде претоварени части от товара на авариралия камион.

При инцидента няма пострадали хора и други автомобили.

Трафикът на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут: път III-162 Бели извор – Вършец – път III-812 Вършец – Берковица – път II-81 Берковица – Монтана. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" и апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

