Турски тираджия мушна в паспорта си 20 евро и извади от дрехите си още толкова, за да подкупи родни полицаи

снимка: МВР

Водач на камион с турска гражданство е задържан при опит да подкупи полицаи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Вчера в хода на съвместен контрол между пътни полицаи от Харманли и служители на Държавна автомобилна администрация е спрян за проверка товарен автомобил, движещ се в посока от Харманли за Симеоновград.

В хода на проверката 48-годишният водач е поставил в паспорта си 20 евро и извадил от дрехите си още толкова, които подал през кабината на камиона на служителите с цел да осуети действието по служба. Полицаите - младши инспекторите Даниел Колев и Георги Димитров незабавно са го задържали за срок до 24 часа по образуваното бързо производство, предаде БТА.

Предходният аналогичен случай в региона бе отново с турски гражданин и на територията на община Харманли. На 17 юни след полунощ на булевард „България“ в Харманли 63-годишен турски водач подаде за проверка паспорта си с пъхнати в него 30 евро с цел да осуети контрола.

Редактор "Екип на Петел",

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