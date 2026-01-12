Турски военен кораб акостира в Бургас

Пиксабей

Турският военен кораб T.C.G. Lt. (jg) "Arif Ekmekçi" ("Ариф Екмекчи") вече е акостирал в пристанище Бургас, видя репортер на БТА. Плавателният съд, заедно с T.C.G. "Ayvalık" ("Айвалък"), е част от състава на Противоминната военноморска група в Черно море (MCM Black Sea), която провежда своята осма активация.

Визитата в Бургас е в рамките на текущата мисия на оперативната група, съобщиха от Службата по комуникации към Посолството на Република Турция в София. Турските плавателни съдове ще бъдат представени у нас на 12 януари в Бургас. На борда им ще се качат генералният консул на Турция в крайморския град и военното аташе в София, предаде БТА.

На 8 януари в Истанбул Турция пое ротационното командване на MCM Black Sea от Румъния. Командирът на българските Военноморски сили (ВМС) контраадмирал Кирил Михайлов тогава подчерта, че групата е успешен пример за сътрудничество и гарант за сигурността в региона.

България участва в настоящата активация с базовия миночистач "Прибой". През юли тази година предстои страната ни да поеме ръководството на Противоминната група в Черно море, припомнят от ВМС.

