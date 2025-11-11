Турски военнотранспортен самолет се разби край границата на Азербайджан с Грузия
Кадър Youtube
Турски военен транспортен самолет C-130 се разби близо до границата между Азербайджан и Грузия.
Според съобщение на турското министерство на отбраната, самолетът е излетял от Азербайджан с направление Турция.
На него са се намирали 20 души, допълниха от министерството.
Операциите по издирване и спасяване текат в момента, в координация с компетентните власти на Азербайджан и Грузия, съобщиха турските власти.
Все още не са ясни причините за катастрофата, посочва БНР.
От турското военно министерство поискаха медиите "да не публикуват никакви снимки" от катастрофата.
