Турски военнотранспортен самолет се разби край границата на Азербайджан с Грузия

Кадър Youtube

Турски военен транспортен самолет C-130 се разби близо до границата между Азербайджан и Грузия.

Според съобщение на турското министерство на отбраната, самолетът е излетял от Азербайджан с направление Турция.

На него са се намирали 20 души, допълниха от министерството.

Операциите по издирване и спасяване текат в момента, в координация с компетентните власти на Азербайджан и Грузия, съобщиха турските власти.

Все още не са ясни причините за катастрофата, посочва БНР.

От турското военно министерство поискаха медиите "да не публикуват никакви снимки" от катастрофата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!