Турски военнотранспортен самолет се разби край границата на Азербайджан с Грузия

11.11.2025 / 17:37 1

Кадър Youtube

Турски военен транспортен самолет C-130 се разби близо до границата между Азербайджан и Грузия. 

Според съобщение на турското министерство на отбраната, самолетът е излетял от Азербайджан с направление Турция. 

На него са се намирали 20 души, допълниха от министерството. 

Операциите по издирване и спасяване текат в момента, в координация с компетентните власти на Азербайджан и Грузия, съобщиха турските власти. 

Все още не са ясни причините за катастрофата, посочва БНР. 

От турското военно министерство поискаха медиите "да не публикуват никакви снимки" от катастрофата.

 

kris (преди 20 минути)
Рейтинг: 530745 | Одобрение: 98905
Току що гледах видеото....Сякаш нещо от фюзелажа се беше откъснало и няма да се учудя, ако е имало взрив на борда....Самолетът е 57 годишен.....Турците са го купили от СА през 2010.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

