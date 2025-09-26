Турските авиолинии поръчаха 225 самолета Боинг

стоп кадър: Ютуб

Турските авиолинии /Turkish Airlines/ съобщиха, че ще поръчат 75 самолета Boeing B787. В същото време компанията е приключила преговорите за закупуването на 150 самолета 737-8/10 MAX, при условие че се проведат разговори с производителя на двигатели CFM International.

Новината дойде часове след срещата на турския президент Тайип Ердоган с Доналд Тръмп в Белия дом. По време на разговора Тръмп каза, че се надява Турция да се съгласи с искането му да спре да купува руски петрол и обеща да отмени санкциите на САЩ срещу Анкара, за да може Анкара да купи американски самолети F-35.

Пред Истанбулската фондова борса Turkish Airlines съобщиха, че е решила да закупи 75 самолета B787-9 и B787-10 от Boeing, от които 50 са твърди поръчки, а 25 са опционни. Доставките на тези самолети са планирани между 2029 и 2034 г., се казва в съобщението, предаде БГНЕС. В момента продължават преговорите с Rolls-Royce и GE Aerospace относно двигатели, резервни двигатели и услуги по поддръжка на двигателите за самолетите.

От Turkish Airlines уточниха, че са приключили преговорите с Boeing за закупуването на още 150 самолета, състоящи се от 100 твърди и 50 опционни поръчки за модели 737-8/10 MAX. Поръчките за самолетите 737-8/10 MAX ще бъдат направени при успешно приключване на преговорите с производителя на двигатели CFM International.

„С тези поръчки целта ни е до 2035 г. цялата ни флота да се състои от самолети от ново поколение, като по този начин ще се засили оперативната ефективност и ще се подкрепи средногодишен растеж от около 6%“, добавиха компанията.

