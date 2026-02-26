Турският F-16 се е разбил при проверка на радарен сигнал край българската граница

снимка: МО, илюстративна

Турският изтребител F-16, който се разби малко след излитане, е бил вдигнат по тревога за проверка на неидентифициран радарен сигнал по границата с България, съобщи Министерството на отбраната.

Инцидентът стана в ранните часове на 25 февруари. Пилотът направи опит за катапултиране в последния момент, но загина при катастрофата, посочват от ведомството.

„На 25 февруари, след като беше засечена неидентифицирана радарна следа по границата ни с България, два изтребителя F-16 излетяха от Балъкесир на мисия за реагиране по тревога“, се казва в изявлението, като градът се намира на около 200 километра североизточно от крайбрежния Измир, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Неразпознати радарни следи се улавят от системите за въздушно наблюдение и могат да бъдат причинени от различни фактори - от метеорологични условия до ята птици, заблудени метеорологични балони или дронове.

„Радиовръзката и радарният контакт с един от самолетите бяха изгубени в 00:56 часа“, допълва министерството.

Въпреки че пилотът е „активирал системата за катапултиране в последния момент с цел да напусне самолета“, той е загинал при катастрофата, без да се уточняват допълнителни детайли.

Отломките на F-16, модел Block 50 от 1993 година, са открити по време на операцията по издирване и спасяване. Причините за инцидента ще бъдат изяснени след подробен анализ от разследващия екип, уточняват от министерството.

През ноември Турция спря полетите на транспортните си самолети C-130, след като един от тях се разби в Грузия при завръщане от Азербайджан, при което загинаха всички 20 души на борда.

И през последните месеци бяха регистрирани и други катастрофи с изтребители F-16, произведени от американската компания „Локхийд Мартин“.

През януари тайвански F-16 падна в морето по време на рутинна мисия, като пилотът, който се е катапултирал, беше обявен за изчезнал.

Миналия август друг F-16 се разби в Полша по време на подготовка за авиошоу, при което пилотът загина.

