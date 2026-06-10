Турският външен министър: „Боташ“ и „Булгаргаз“ преговарят за промяна в договора в името на взаимната изгода

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U.S. Department of State

„Турция и България винаги са били доверени партньори в областта на енергетиката в нашия регион. Освен двустранно сътрудничество договорът между „Боташ“ и Булгаргаз“ включва инфраструктура, която ще допринесе и за енергийната сигурност на Европа.“ Това каза външният министър на Турция Хакан Фидан, цитиран от БТА, в коментар за възможността за преразглеждането на договора между турската енергийна компания „Боташ“ и българската „Булгаргаз“.

"От дълго време тази тема е обсъждана от двете компании чрез конструктивен диалог. Те са в контакт за преразглеждане, водено от принципа за постигане на взаимна изгода, защита на търговските и правните интереси на двете страни и в съответствие с актуалната ситуация. Нашата цел е, подписвайки всеобхватно споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката, което ще включва увеличаване на капацитета за пренос на природен газ между Турция и България, да развием още повече отношенията си“, каза Хакан Фидан.

Транспортната свързаност, увеличаването на капацитета на границите и възможността за разкриване на нови гранични пунктове също бяха сред темите, които бяха посочени като приоритет в двустранните отношения в контекста на изграждането на нови транспортни коридори в региона.

„Събитията през последните години много ясно показаха стратегическата важност на енергийната, транспортната и комуникационната свързаност. От гледна точка на сигурността и издръжливостта на глобалните вериги за доставка развитието на нови транспортни коридори вече не е избор, а необходимост. В този обхват Транскаспийският международен среден коридор Изток-Запад излиза на преден план като все по-сигурен и привлекателен маршрут", коментира Хакан Фидан.

"Турция приписва стратегическо значение на този коридор. Наред с това проектът за „Пътя за развитие“ (от Ирак към Турция – бел. ред.) и другите транспортни инвестиции целят търговията между Европа и Азия да стане по-бърза, сигурна и ползотворна. Турция се намира в сърцето на глобалната логистика и е ключова държава за свързаността", посочи още той. "България е вратата, която се отваря към европейските пазари, към които водят тези транспортни коридори. Затова е важно тясното сътрудничество по улесняването на митническите дейности, увеличаването на капацитета на граничните пунктове, дигитализацията на процеса и ускоряването на процеса на пренос", каза Фидан.

"България е не само транзитна страна за този логистичен поток, преминаващ през Турция, но се откроява и като един от партньорите, които ще се възползват най-много икономически като логистичен и дистрибуторски център за тези маршрути. По време на посещението ми ще направим всички стъпки, които ще допринесат за тези проекти“, заяви турският външен министър.

Хакан Фидан определи отношенията между България и Турция като изключително успешни. Сред примерите за това той открои целта за нарастване на търговския обмен до 10 млрд. долара и съюзничеството в рамките на НАТО, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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