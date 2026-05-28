Турският влак-стрела е развил скорост от 240 км в час при тестове

Първият влак-стрела, който произвежда Турция, е развил скорост от 240 км в час при тестове и е подобрил рекорда, който е постигал досега, съобщи пред Анадолската агенция министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу.

Той подчерта, че тестовете продължават успешно и при стриктен график.

„Ще продължим с тестовете, докато влаковете ни не постигнат максимална скорост и докато не бъдем напълно удовлетворени от критериите за сигурност и комфорт“, заяви турският транспортен министър и уточни, че при предишните тестове влакът е достигнал бързина от 225 км в час.

Турският високоскоростен влак е с капацитет за 577 пътници. Произведен е от алуминий и е съставен от осем вагона. Разполага с автоматична система за спиране, електромеханични врати за слизане и качване на пътниците, автоматична климатизация, противопожарна система, аудио и видеосистема за информиране на пътниците и видеонаблюдение.

Системата за контрол и управление на влака е изцяло турско производство и е изработена съвместно с предприятието „Аселсан“, което е част и от турската отбранителна индустрия.

„Разположихме автомати за храна и поставихме кухненски кътове, за да може пътниците да посрещнат спокойно нуждите си от храни и напитки по време на пътуването“, заяви Уралоглу.

В новите влакове са предвидени удобства за слизане и качване на хората с двигателни увреждания. Наред с това асансьори ще помагат за придвижването им до перона, допълва БТА.

Първите турски високоскоростни влакове трябва да бъдат произведени през тази година. Страната си е поставила за цел до 2030 г. всички влакове в Турция да бъдат местно производство.

