Турция: Не е истина, че американска военна база в страната е била ударена

Центърът за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникации на Президентството на Турция oтрече да е имало атаки по нейни бази от Близкия изток.

„Публикации, които се опитват да представят Турция като страна в регионални конфликти, представляват явен акт на дезинформация. Твърденията, разпространявани в някои профили в социалните мрежи, че американска военна база, разположена в Турция, е била ударена, не отговарят на истината“, съобщават от звеното, което наблюдава и противодейства на невярна информация чрез проверки на факти и публични разяснения.

От Центъра за борба с дезинформацията са категорични: в Турция няма военни бази, които да принадлежат на която и да е чужда държава. „Въздушното пространство, сухопътната територия, морските юрисдикционни зони и военните обекти на Република Турция са изцяло под нейния суверенитет и контрол. Срещу страната ни не е извършвано нападение“, изразяват в становището си те, предаде Нова телевизия, позовавайки се на Турско посолство в България.

„Отбранителната и сигурностната система на Турция, във всички свои компоненти, функционира напълно и развитието на събитията се следи в реално време от компетентните институции. Настоятелно се призовава обществеността да не се доверява на неоснователни твърдения и да се съобразява единствено с официалните изявления“, завършва опровержението.

