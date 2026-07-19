Турция: По-близо сме от всякога до решение за изтребителите F-35

Снимка: Пиксабей

Турция и САЩ са по-близо от всякога до разрешаване на дългогодишния спор за американските санкции и изключването на Анкара от програмата за изтребителите F-35. Това заяви турският заместник-министър на външните работи Левент Гюмрюкчю по време на конференция на Атлантическия съвет във Вашингтон.

По думите му двете страни могат окончателно да приключат въпроса, който обременява отношенията между съюзниците в НАТО повече от десетилетие.

„Този път наистина чувстваме, че сме по-близо. Вярваме, че можем да разрешим въпроса и да оставим този проблем зад гърба си“, заяви Гюмрюкчю.

Спорът възникна, след като Турция придоби руски зенитно-ракетни системи С-400, заради което през 2019 г. беше изключена от програмата за F-35, припомня Евроком. През декември 2020 г. Вашингтон наложи санкции на турската Агенция за отбранителна промишленост по силата на закона CAATSA, превръщайки страната в единствения член на НАТО, засегнат от подобни мерки.

Според Гюмрюкчю разрешаването на проблема се е превърнало в основен приоритет след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом. Той съобщи, че между двете държави е създадена съвместна политическа и военна работна група, която да работи по въпроса. Въпреки че не разкри подробности за евентуално споразумение, той подчерта, че сегашната ситуация се различава от предишните неуспешни опити за диалог.

Заместник-министърът обясни, че настоящите усилия не се ограничават само до връщането на Турция в програмата F-35, а са част от по-широка инициатива за изграждане на „много по-задълбочено сътрудничество в отбранителната индустрия“.

По отношение на руските системи Гюмрюкчю заяви, че решението за покупката им е било продиктувано от спешна необходимост, тъй като Турция е била изправена пред сериозен недостиг на средства за противовъздушна отбрана.

„Трябваше да купим С-400, за да запълним незабавно възникналия недостиг. Веднага след това обаче заявихме на съюзниците си, че става въпрос за еднократна покупка“, каза той.

В миналото Анкара е заемала различни позиции по темата, като през март определи решението за С-400 като „правилно“, а в края на 2025 г. се появиха информации, че обмисля връщане на системите.

Гюмрюкчю отхвърли и възраженията на някои членове на Конгреса на САЩ, включително политици от гръцки произход, определяйки съпротивата им като ненужна политическа позиция. Той подчерта, че Турция никога не е коментирала оръжейните покупки на Гърция от САЩ или други съюзници.

Редактор "Екип на Петел",

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