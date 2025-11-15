Турция дръпна на България с 2:0 след автогол

Стопкадър БНТ

Турция поведе на България.

Това стана възможно, след като Атанас Чернев си вкара автогол в 84-тата минута.

Чернев първо предизвика фаул, а след последвалото центриране отклони топката с коляно край вратаря Митов в мрежата.

Това е трети автогол в трети пореден мач на нашите и втори пореден на Чернев.

Той отбеляза в нашата врата и при 0:4 срещу Испания, а преди него същото направи и Виктор Попов при 1:6 от Турция в София.

Иначе българите изиграха добро второ полувреме в Бурсаспор.

При 1:0 Георги Русев уцели лявата странична греда, а по-късно негов силен шут бе избит от стража на домакините в корнер.

