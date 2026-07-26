Турция изпраща самолети F-16 в Естония за мисии под командването на НАТО

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Турските военновъздушни сили отново ще допринесат за мисиите по охрана на въздушното пространство в балтийските страни чрез разполагането на пет изтребителя F-16 и 76 души персонал в Естония, съобщава изданието "Хюриет дейли нюз".

Турският контингент, който е част от базираната в Диарбекир 181-а авиационна ескадрила, известна още като ескадрила "Пантери", ще бъде разположен във военновъздушната база "Амари" в Естония, уточнява изданието, цитирано от БТА.

Той ще изпълнява мисии под командването на НАТО в периода от август до ноември, осигурявайки денонощна бърза реакция в отговор на потенциални нарушения на въздушното пространство над балтийския регион.

Балтийската мисия на НАТО за въздушно патрулиране е постоянна мирновременна операция, която гарантира сигурността на съюзническото въздушно пространство чрез постоянно присъствие на изтребители и екипажи в денонощна готовност за бързо реагиране. Тя се изпълнява, откакто Естония, Латвия и Литва се присъединиха към алианса през 2004 г., напомня изданието.

Мисията беше разширена през 2014 г., след като Русия анексира Крим. В нейния състав влизат над десет изтребители от три държави членки на НАТО на ротационен принцип, които излитат от две летища в балтийските държави, отбелязва Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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