Турция изстреля балистична ракета

Турската отбранителна индустрия е проведела успешно изпитание на балистична ракета, е обявил в платформата "Екс" Халук Гьоргюн, ръководител на секретариата на отбранителната индустрия, предаде БТА. Тестът е проведен в петък от турската оръжейна компания “Рокетсан”. Гьоргюн подчерта напредъка в обхвата и прецизността на удара.

Тестът надгражда предишни етапи, включително успешното изстрелване на балистичната ракетна система с малък обсег "Тайфун" през февруари.

Компанията "Рокетсан" обяви още през юли, че ще започне изпитателни изстрелвания на модернизираната версия „Тайфун Блок-4“, чийто хиперзвукови възможности бяха ддемонстрирани на Международното изложение за отбранителна промишленост в Истанбул в края на август.

