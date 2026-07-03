Турция кандидатства за членство в системата за плащания в евро

Пиксабей

Турция е подала официална молба за присъединяване към Единната зона за плащания в евро (SEPA), съобщава БГНЕС.

Според турския финансов министър Мехмет Шимшек членството в европейската платежна система ще направи трансграничните плащания по-бързи, по-сигурни и с по-ниски разходи.

SEPA обхваща 41 държави и позволява на граждани и компании да извършват трансгранични плащания в евро по единни правила. Преводите между участващите страни се осъществяват по същия начин като вътрешните банкови операции.

Турция иска да се присъедини към европейската платежна система SEPA

Предложението Турция да се включи в SEPA дойде от Европейския съюз по-рано през 2026 г. като част от усилията за задълбочаване на икономическите отношения. ЕС е най-големият търговски партньор на Анкара, като годишният стокообмен между тях надхвърля 200 млрд. евро.

От 1 януари 2025 г. Албания също стана част от Единната зона за плащания в евро, както обяви премиерът Еди Рама.

Редактор "Екип на Петел",

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