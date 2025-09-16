Турция не помни такава суша, спасителни валежи не се виждат чак до 2026 година

Пиксабей

Турция е под силното влияние на продължителна суша.

Според картата на Турската метеорологична служба, показваща стандартизиран индекс на валежите (SPI), през август повечето райони на страната са били засегнати от тежка суша. На картата „черно“ оцветени са Истанбул и редица други градове, което показва екстремна суша, пише "Марица"

Август 2025 г. се отчита като четвъртия най-топъл август за последните 55 години. Средните валежи за страната през този месец са били едва 7,9 мм – почти половината от нормата за периода 1991–2020 г. и с 43% по-малко от миналогодишните.

Картата на сушата за последните три месеца показва, че почти цялата страна е засегната от тежка суша. Особено критично е положението в Тракия, Мраморно море и Западна Черноморска област.

Проф. д-р Мурат Тюркеш от Центъра за климатични промени на Боазичи Университет подчерта, че последните две години страната преживява краткосрочни и дългосрочни периоди на суша.

„От Мраморно до Югоизточна Анатолия наблюдаваме сериозни и екстремни суши. Засегнати са Мраморно, Северно Егейско крайбрежие, Вътрешна Анатолия, Централна и Източна Средиземноморска зона, западната и южната част на Източна Анатолия и цялата Югоизточна Анатолия“, допълни той.

Според августовската карта на сушата, извън някои части на Вътрешна Анатолия, Афион, Ушак и Денизли, почти цялата страна е засегната от тежка суша. Пример за тежките последици е езерото Бейшехир между Коня и Испарта, където водата е спаднала с до 300 метра.

Дългосрочният индекс на валежи и изпарения показва, че сушата ще продължи в по-голямата част от страната.

„Прогнозите за септември не показват очаквани валежи, които да облекчат ситуацията“, посочва проф. Тюркеш. Това означава, че новата 2025–2026 г. ще започне с продължителна суша, което е тревожно за земеделието.

Последните проливни дъждове в Истанбул и Анкара не са достатъчни да подобрят нивата на язовирите. От 2023 г. Турция изпитва постоянни периоди на суша, като най-силно засегнати са западната и южната половина на страната.

Експертите предупреждават, че климатичните промени променят традиционния климат в Черноморския регион – към по-сух и типично средиземноморски. През следващите 10–15 години се очаква преход към по-сух климат с увеличени рискове от горски пожари.

Подобна ситуация се наблюдава и в съседните региони – на Балканите, и конкретно в България, както и в Южна Русия, Украйна, Северен Ирак, Сирия, Кавказ, Тунис и Алжир, където сушата и високите температури се отразяват на земята, водните ресурси, земеделието и енергетиката.

Проф. Тюркеш подчертава: „В условията на климатични промени всяка капка вода става ценна. Турция трябва да приложи интегрирана система за управление на сушата във всички сектори и басейни и да защити подземните води и водосборните райони.“

