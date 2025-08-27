Турция опъва "Стоманен купол"
Кадър Фб
Вдъхновен от дълбоко вкоренената си държавна традиция Турция постигна историческа трансформация в отбранителната индустрия, това заявиха от посолството на Анкара в България.
В области, където страната някога е била зависима от другите Турция се превърна в държава, която произвежда, развива и изнася свои собствени технологии, предаде Новини.бг.
Националните постижения по суша, море, въздух и космос не само гарантират нашата сигурност, но и укрепват силата на Турция в световен мащаб.
Този успех е увенчан от "Стоманения купол" ("Челик Кубе") – един от най-конкретните символи на решителните стъпки на Турция в отбранителната индустрия и нейната Национална технологична инициатива.
Системата за противовъздушна отбрана е изградена от компоненти, произведени в страната.
Многопластовата система за противовъздушна отбрана "Стоманен купон" на страната изградена изцяло от вътрешно произведени платформи и интегрирана стратегия за проектиране, използваща синхронизирани операции и изкуствен интелект за подпомагане на процесите на вземане на решения.
Türkiye, köklü devlet geleneğinden aldığı ilhamla savunma sanayisinde tarihî bir dönüşüm gerçekleştirmiştir.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 27, 2025
Bir zamanlar dışa bağımlı olunan alanlarda bugün kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşılmıştır.
Kara, deniz, hava ve uzay… pic.twitter.com/rk4UPFd1tm
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!