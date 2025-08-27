реклама

Турция опъва "Стоманен купол"

Вдъхновен от дълбоко вкоренената си държавна традиция Турция постигна историческа трансформация в отбранителната индустрия, това заявиха от посолството на Анкара в България.

В области, където страната някога е била зависима от другите Турция се превърна в държава, която произвежда, развива и изнася свои собствени технологии, предаде Новини.бг.

Националните постижения по суша, море, въздух и космос не само гарантират нашата сигурност, но и укрепват силата на Турция в световен мащаб.

Този успех е увенчан от "Стоманения купол" ("Челик Кубе") – един от най-конкретните символи на решителните стъпки на Турция в отбранителната индустрия и нейната Национална технологична инициатива.

Системата за противовъздушна отбрана е изградена от компоненти, произведени в страната.

Многопластовата система за противовъздушна отбрана "Стоманен купон" на страната изградена изцяло от вътрешно произведени платформи и интегрирана стратегия за проектиране, използваща синхронизирани операции и изкуствен интелект за подпомагане на процесите на вземане на решения.

 

