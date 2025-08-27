Турция опъва "Стоманен купол"

Кадър Фб

Вдъхновен от дълбоко вкоренената си държавна традиция Турция постигна историческа трансформация в отбранителната индустрия, това заявиха от посолството на Анкара в България.

В области, където страната някога е била зависима от другите Турция се превърна в държава, която произвежда, развива и изнася свои собствени технологии, предаде Новини.бг.

Националните постижения по суша, море, въздух и космос не само гарантират нашата сигурност, но и укрепват силата на Турция в световен мащаб.

Този успех е увенчан от "Стоманения купол" ("Челик Кубе") – един от най-конкретните символи на решителните стъпки на Турция в отбранителната индустрия и нейната Национална технологична инициатива.

Системата за противовъздушна отбрана е изградена от компоненти, произведени в страната.

Многопластовата система за противовъздушна отбрана "Стоманен купон" на страната изградена изцяло от вътрешно произведени платформи и интегрирана стратегия за проектиране, използваща синхронизирани операции и изкуствен интелект за подпомагане на процесите на вземане на решения.

Türkiye, köklü devlet geleneğinden aldığı ilhamla savunma sanayisinde tarihî bir dönüşüm gerçekleştirmiştir.



Bir zamanlar dışa bağımlı olunan alanlarda bugün kendi teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaşılmıştır.



Kara, deniz, hava ve uzay… pic.twitter.com/rk4UPFd1tm — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 27, 2025

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!