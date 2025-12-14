снимка pixabay

Турция осъди терористичната атака в Сирия, в която загинаха трима американци, с позиция, публикувана на официалната страница на Министерството на външните работи на Турция.

"Изказваме съболезнования на семействата на близките на загиналите от Международната коалиция за борба с "Ислямска държава", както и на партньорите ни от американското и сирийското правителството", пише в официалната позиция, видя БТА.

Турция подчертава, че ще продължи да подкрпя Сирия в усилията на страната за стабилност, сигурност и борба с тероризма.

При нападението край Палмира бяха убити двама американски военнослужещи и един цивилен преводач.

