Турция победи Сърбия на Европейското първенство по баскетбол

Турция победи Сърбия с 95:90 точки в последен дуел от група "А" на Европейското първенство по баскетбол за мъже.



Двубоят се игра "Шаоми Арена" в Рига, Латвия.



След първите две четвъртини Сърбия водеше с 49:46 точки, но южните ни съседи постигнаха обрат в следващите две, за да триумфират като непобеден тим в този поток.



Най-резултатен за Турция бе центърът на Хюстън Рокетс от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (NBA) - Айперен Шенгюн, финиширал с "дабъл-дабъл" от 28 точки и 13 борби. Той бе близо и до "трипъл-дабъл", добавяйки и 8 асистенции към своята статистика. Шейн Ларкин приключи с 23.



За Сърбия мегазвездата на световния баскетбол Никола Йокич бе с най-много точки - 22. Към тях той добави и 9 борби и 4 асистенции, допълва Фокус.



Турция спечели групата, а Сърбия остана на второто място. Двата отбора от този поток, заедно с Латвия и Португалия, продължават напред към осминафиналите.

