Турция подготвя забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 15 години

Снимка: Пиксабей

Турция подготвя законодателни промени, които ще забранят на деца под 15-годишна възраст да използват социални мрежи. Мярката е част от по-широк законопроект, съобщи министърът на семейството и социалните услуги Махинур Йоздемир Гьокташ.

След заседание на кабинета Гьокташ обяви, че проектът ще бъде внесен в съответната парламентарна комисия до края на януари. Съгласно предлаганата регулация социалните платформи няма да имат право да предлагат услуги или да позволяват създаване на профили на деца под 15 години. Компаниите ще бъдат задължени и да въведат ефективни системи за филтриране, които да предпазват непълнолетните от „вредно съдържание“.

Целта е по-голяма отговорност да се поеме от самите платформи, вместо рискът да се оставя изцяло на семействата, заяви министърът.

Работата по темата продължава от около година и половина и е включвала консултации с експерти, академични среди, неправителствени организации, родители, деца и представители на социалните мрежи. Тя заяви, че държавата не може да остане пасивна, докато дигиталните платформи превръщат децата в търговска цел.

