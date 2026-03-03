Турция поема защитата на България от ирански ракети

Кадър Ютуб

Батарея с ракети Patriot, разположена в Турция, ще защити България от евентуални атаки от Иран. Батареята е разположена в южната ни съседка преди повече от 20 години и се обслужва ротационно от държави - членки на НАТО, които имат Patriot на въоръжение, пише 24 часа.



Въпросът кой пази небето ни, стана особено актуален, след като в неделя през нощта - едно денонощие след началото на военните удари в Близкия изток, от софийското летище излетяха четири от американските военни самолети, които от две седмици са у нас.

"НАТО ще продължи да гарантира сигурността на 32-те си държави членки и да защитава алианса от потенциални заплахи като балистични ракети или безпилотни летателни апарати, идващи от този или други региони. "360-градусовият подход" на НАТО обхваща всички области, включително сушата, въздуха, морето, киберпространството и Космоса", обяви в неделя вечерта полковник Мартин О'Донъл, говорител на Върховния щаб на съюзническите сили в Европа.

