Турция постави условия, за да преразгледа грешката с "Боташ": България да построи магистрала "Черно море" и турски фирми да я вземат на концесия

Снимка уикипедия, U.S. Department of State

Турция поставя нови условия за преразглеждането на газовото споразумение между компаниите „Боташ“ и „Булгаргаз“, предаде paragraf.bg. Външният министър Хакан Фидан обвързва преговорите с реализацията на мащабни инфраструктурни проекти. Южната ни съседка настоява за увеличаване на капацитета за пренос на природен газ и електроенергия към Европа.

Плановете включват изграждане на магистрала „Черно море“ и разширяване на граничните пунктове между двете държави.

Енергийният министър Жечо Станков съобщи критични данни за текущото състояние на договора. България е използвала едва 11% от резервирания капацитет по споразумението с „Боташ“. До момента страната ни е платила фактури за над 500 милиона лева. Министър Станков подчерта, че договорът не съдържа клауза за едностранно прекратяване. Евентуално прекратяване на контракта би струвало на държавата близо 2,2 милиарда долара. Тези финансови параметри засилват натиска върху българската страна за постигане на нови условия.

Хакан Фидан припомни, че договорът е подписан през 2023 г. в момент на енергийна криза. Тогава доставките от Русия бяха прекъснати и България търсеше алтернативни източници.

В този период Турция възприемаше като своя отговорност допринасянето за енергийните доставки и предложи необходимата подкрепа на своя съсед и съюзник България.

В областта на електроенергетиката Турция предлага значително увеличение на трансферния капацитет. Целта е обемът да нарасне от сегашните 400 мегавата до нива между 700 и 1100 мегавата. Турция работи с България, Грузия и Азербайджан по електроенергиен коридор към Европа за пренос на зелена енергия. В момента се подготвя стартиране на прединвестиционно проучване за този проект.

Транспортната свързаност също е ключов елемент в турските искания.

Южната ни съседка настоява за изграждането на магистрала „Черно море“.

Проектът обхваща трасето между Малко Търново и Бургас, както и участъците до Варна и Дуранкулак.

Турция цели да затвори магистрален пръстен около Черно море за улесняване на товарите от Азия.

Вече е подписан междуправителствен меморандум, позволяващ участие на турски фирми в концесията на пътя.

Турската страна предлага и откриването на втора железопътна линия между двете държави.

В момента капацитетът за газоподаване от Турция към България не е достатъчен за изпращането през България на исканите допълнителни количества.

Хакан Фидан акцентира върху необходимостта от допълнителни български инвестиции в газовата мрежа. По-големият капацитет е важен за енергийната сигурност на Източна Европа и Украйна. Паралелно с това се предвижда разширяване на ГКПП „Капитан Андреево“. През пункта годишно преминават над 4 милиона автомобила и 10 милиона пътници. Турция планира и разкриването на нови гранични пунктове за намаляване на пречките пред търговията.

Редактор "Екип на Петел",

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