Турция поведе на България с 1:0

Стопкадър БНТ

Турция води на България с 1:0 през първото полувреме на световната квалификация в Бурсаспор.

Резултатът бе открит от Хакан Чалханолглу в 18-ата минута от дузпа, след като преди това той шутира от фаул и топката се отклони от ръката на намиращия се на стената Християн Петров.

След кратко колебание реферът Ник Уолш посочи бялата точка, а решението му бе бурно оспорвано от нашите.

Съставите:

Турция: Урджан Чакър, Зеки Челик, Мерих Демирал, Абдюлкерим Бардакджъ, Ферди Кадиоглу, Исмаил Юксек, Хакан Чалханоглу, Огуз Айдън, Арда Гюлер, Кенан Йълдъз, Керем Актюроглу

България: Димитър Митов, Мартин Георгиев, Кристиан Димитров, Атанас Чернев, Християн Петров, Андриан Краев, Илия Груев, Филип Кръстев, Георги Русев, Здравко Димитров, Кирил Десподов

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!