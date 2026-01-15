Турция праща изтребители в Естония на границата с Русия и в Румъния

Пиксабей

Турция възнамерява да разположи изтребители в Естония и Румъния като част от засилените мисии на НАТО за контрол на въздушното пространство, съобщава "Ройтерс", цитира Нюз.бг

Министерството на отбраната посочи, че страната планира да проведе четиримесечно разполагане в Естония между август и ноември 2026 г., последвано от още една ротация в Румъния от декември 2026 г. до март 2027 г.

Турция е допринесла значително за операциите на НАТО за контрол на въздушното пространство, насочени към защита на съюзническото въздушно пространство в мирно време, подчертаха от министерството.

Преди това тя е извършвала засилени мисии за контрол на въздушното пространство в Полша между юли и септември 2021 г. и в Румъния между ноември 2023 г. и април 2024 г., добавиха от ведомството.

Планираното разполагане идва в момент, когато НАТО засилва противовъздушната отбрана след "многократните нарушения" на съюзническото въздушно пространство от страна на Русия.

Освен това Турция ще бъде домакин на следващата среща на върха на НАТО през юли.

