Турция прави магистрала за България

Кадър Гугъл мапс

Заради интензивния трафик и високата скорост в участъка ставали много тежки катастрофи

Пътят от Одрин до ГКПП Хамзабейли-Лесово ще бъде обновен изцяло и разширен. Това заяви на брифинг областният управител на Одрин Юнус Сезер, съобщават турски медии, предаде Флагман.

Участъкът е в добро състояние, но се нуждаел от разширяване заради интензивния трафик. Оттам минава един от основните коридори на тежкотоварните автомобили. А и Едирне (Одрин) е меката на шопинга в Турция и предпочитана дестинация от българи. А ГКПП-Лесово е от предпочитаните за преминаване гранични пунктове заради бързата обработка на документите. Именно затова движението от границата до града или магистралата е интензивно.

„В тази отсечка често стават катастрофи, понякога и с фатален край. Затова се нуждае от реконструкция и разширение“, каза губернаторът.

Очаква се съвсем скоро да се проведе процедурата по избор на изпълнител и дейностите по проекта да започнат.

Според областния управител строителството не би трябвало да се забави, защото лично министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу се ангажирал с ремонта, след като посетил Одрин скоро.

От българска страна пътят до ГКПП Лесово също е в лошо състояние. На места са зейнали огромни дупки. По отсечката от Елхово до границата скоро основен ремонт не е правен, а само кръпки. Засега българските власти не са обявили намеренията си за реконструкция на участъка и не се знае дали това ще се случи скоро.

