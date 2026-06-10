Турция предлага повече газ за България и преговори по договора с „Боташ“

Снимка уикипедия, U.S. Department of State

Турция е готова да работи с България за увеличаване на капацитета за пренос на природен газ между двете страни, както и за преразглеждане на договора между турската компания „Боташ“ и българската „Булгаргаз“. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан в интервю за БТА преди посещението си в София.

По думите му настоящият капацитет за газоподаване от Турция към България вече не е достатъчен на фона на растящите енергийни нужди в региона, включително и на Украйна.

„Увеличаването на капацитета на газоподаването от Турция към България е от стратегическо значение не само за двустранните ни отношения, но и за енергийната сигурност на Източна Европа“, подчерта Фидан. Той посочи, че за реализирането на тази цел ще са необходими допълнителни инвестиции в българската инфраструктура, като Анкара е готова да съдейства за осъществяването им.

Турският външен министър коментира и договора между „Боташ“ и „Булгаргаз“, който през последните месеци е обект на политически дебат в България. Според него двете компании вече водят конструктивен диалог за актуализиране на споразумението в съответствие с настоящите пазарни условия и интересите на двете страни.

„Целта ни е чрез всеобхватно споразумение за сътрудничество в енергетиката да развием още повече отношенията си и да увеличим капацитета за пренос на природен газ между Турция и България“, заяви Фидан.

Енергетиката е само част от по-широките планове за задълбочаване на сътрудничеството между София и Анкара. Сред приоритетите са още развитието на транспортните коридори между Азия и Европа, разширяването на граничните пунктове и подобряването на логистичната свързаност.

Фидан определи България като „врата към европейските пазари“ за новите транспортни маршрути, които Турция развива от Централна Азия и Близкия изток към Европа. По думите му двете държави работят за увеличаване на капацитета на граничните пунктове, ускоряване на митническите процедури и разкриване на нови гранични връзки.

„България не е само транзитна страна, а може да се превърне в един от най-големите икономически печеливши като логистичен и дистрибуторски център за тези маршрути“, подчерта турският външен министър.

Изявлението на турския външен министър идва дни след провеждането на енергийния форум в Баку, на който сред основните теми беше изграждането на т.нар. Зелен енергиен коридор между Кавказ и Европа. Проектът предвижда разширяване на регионалната енергийна свързаност чрез пренос на електроенергия от възобновяеми източници, като България и Турция се разглеждат като ключови участници в бъдещата инфраструктура.

Фидан оцени двустранните отношения като изключително успешни, като открои нарастващия търговски обмен, сътрудничеството в рамките на НАТО и общите инфраструктурни проекти. Той изрази надежда, че политическата стабилност в България ще даде възможност за по-бързо реализиране на стратегически инициативи в сферите на енергетиката, транспорта и сигурността.

Редактор "Екип на Петел",

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